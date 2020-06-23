Українців найбільше турбують безробіття, корупція і війна

Українців найбільше наразі турбують такі проблеми, як безробіття і працевлаштування, корупція, економічна криза, війна на Донбасі й повернення анексованого Росією Криму.

Такі дані соціологічного дослідження оприлюднила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка Ольга Балакірєва під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо ми подивимося на прямі відповіді людей, то на перше місце я би поставила безробіття, корупцію, тарифи, економіку і, безперечно, війну”, - зазначила соціолог.

Згідно з даними опитування, 95% респондентів сказали, що незадоволені рівнем життя. Водночас Балакірєва підкреслила, що цю відповідь слід розглядати як “кумулятивну групу, яку характеризували низький рівень оплати праці, низькі пенсії, низькі соціальні виплати, високі тарифи” та інші проблеми людей.

Водночас, окремо питання безробіття і працевлаштування хвилює 32% респондентів, війна на Донбасі та повернення Криму — 28%, економічна криза — 27%, пандемія коронавірусу та карантин — 22%, медична реформа — 22%, корупція та кумівство — 14%.

Балакірєва пояснила, що ці проблеми визначались шляхом відкритих питань, тобто людям пропонувалося назвати до 5 проблем, які турбують їх найбільше.

Опитування проводилося 10-19 червня методом “обличчя до обличчя” за місцем проживання респондентів. Участь в соцдослідженні взяло понад 3000 осіб у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей і Криму.

Статистичне відхилення становить 1,1-1,9 %.