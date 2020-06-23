Учасники пробного ЗНО отримали результати тестів

В особистих кабінетах учасників пробного тестування оприлюднено результати пробного ЗНО.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"В особистих кабінетах учасників пробного тестування та на сервісі «Визначити результати пробного ЗНО» оприлюднено результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Результати за шкалою 1 – 12 та шкалою 100 – 200 отримали лише ті особи, які ввели свої відповіді до сервісу визначення результатів. Загалом учасниками заповнено 215 787 електронних бланків А та 95 549 електронних бланків Б", - йдеться у повідомленні.

Робоча група УЦОЯО з питань встановлення порога «склав/не склав» та визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів визначила, що пороговий бал з пробного ЗНО з української мови та літеартури склав 19, з історії України - 24, з математики - 9, біології - 20, географії - 22, фізики - 10, хімії - 13, іноземних мов - 16.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з епідміологічною ситуацією було прийнято ріення про скасування пробного ЗНО. Натомість особи, які реєструвалися на проходження пробного ЗНО, мали змогу склати тести онлайн.

Основна сесія зовнішнього незалежного тестування відбудеться з 25 червня по 17 липня.