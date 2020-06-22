Міносвіти пояснило, як можна скласти скасовані державні іспити

Керівникам закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти рекомендовано встановити здобувачів освіти, які бажають пройти ДПА і видавати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти і додатків до них відповідно до такого бажання.

Про це йдеться у листі-роз’ясненні, надісланому керівникам закладів освіти і оприлюдненому на сайті МОН, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Закон, підписаний Президентом Володимиром Зеленським, звільняє від ДПА у будь-якій формі здобувачів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році. Водночас здобувачі мають право пройти атестацію за власним бажанням. Для ДПА у формі ЗНО створено безпечні умови, учасників та інструкторів буде забезпечено засобами захисту. Водночас наголошуємо, що ДПА у закладах освіти має так само відбутись в умовах, безпечних для здоров’я випускників та педагогів”, – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Керівникам закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти рекомендовано виявити випускників, які бажають пройти ДПА. Для цього рекомендовано у найкоротші терміни отримати заяву-підтвердження про бажання пройти ДПА у закладі освіти чи у формі ЗНО. Заява має бути від повнолітніх здобувачів або від одного з батьків чи інших законних представників неповнолітніх. Таку заяву можна подати до закладу особисто або у надіслати скан-копію електронною поштою. Кінцевий термін і спосіб подання заяви визначає заклад освіти.

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Випускникам, які не бажають проходити ДПА, необхідно видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти і додатки до них із записом “звільнений(а)” у відповідній графі бланку додатку.

Для випускників, які бажають пройти ДПА у формі ЗНО, закладам необхідно:

організувати підвезення учасників до пунктів тестування;

після отримання від УЦОЯО результатів ДПА у формі ЗНО видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, зазначивши результати у відповідній графі бланку додатку.

Для випускників, які хочуть пройти ДПА у закладі освіти, закладам необхідно:

перевірити наявність права проходити ДПА саме в закладі освіти згідно з Порядком проведення ДПА;

організувати ДПА в письмовій формі за завданнями та у строки, затверджені керівником закладу освіти, але не пізніше закінчення навчального року;

після проходження ДПА видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти із зазначенням результатів ДПА у відповідній графі бланку додатку.

Крім того, у МОН уточнили, що здобувачі освіти, які претендують на Золоту або Срібну медаль, мають право отримати такі медалі без проходження ДПА.

Як повідомляв Укрінформ, МОН спільно з ЮНІСЕФ, Посольством Швейцарії в Україні, Групою "Нафтогаз України" забезпечили безпечні умови в усіх пунктах тестування. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання пройде з 25 червня по 17 липня.