Зеленський пообіцяв хмельницькому кафе компенсувати штраф за каву

Президент України Володимир Зеленський безвідносно до рішення, яке ухвалить суд, сплатить суму, рівнозначну штрафу за порушення карантину в кафе у Хмельницькому.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

«Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно сплачу на рахунок закладу харчування суму, яка співвідносна з сумою штрафу. Водночас у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України», – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3 червня відвідав кав'ярню у Хмельницькому. Разом із Зеленським за одним столиком усередині кафе були щонайменше ще п'ятеро осіб, зокрема перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, очільник Хмельницького Олександр Симчишин та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

При цьому на той момент урядом було заборонено діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях до 5 червня. Дозволялося працювати тільки літнім майданчикам, зокрема під тентами, а за одним столом дозволялося перебувати не більш ніж чотирьом відвідувачам одночасно.

19 червня Хмельницький міськрайонний суд зупинив провадження у справі щодо порушення правил карантину під час робочої поїздки глави держави до Хмельницького, коли він разом з іншими високопосадовцями пив каву в кафе. Суд постановив звернутися до Верховного суду за тлумаченням статті Конституції про недоторканність Президента.

Фото: ОП