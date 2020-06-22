Суд обрав дату розгляду апеляції на запобіжний захід Стерненку

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду у Facebook.

«Судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги сторони захисту у кримінальному провадженні відносно колишнього очільника одеського обласного осередку громадської організації «Правий сектор», призначено на 26 червня 2020 року (11 год 00 хв)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цю апеляцію розглядатиме суд у такому складі: суддя-доповідач Валерій Лашевич, Микола Ященко, Іван Рибак.

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Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду було вказано "військову частину в Одесі", за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт".

"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".

Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.

У вівторок, 16 червня, суддя Шевченківського райсуду Києва задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце проживання в Києві.

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Водночас захист Стерненка оскаржив судову ухвалу про обраний запобіжний захід активісту.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.