МОЗ змінює принцип фінансування за пакетами COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про зміну принципу фінансування за пакетами лікування COVID-19.

Про це міністр сказав під час робочої поїздки у Львівську область, інформує пресслужба Львівської ОДА.

"Сьогодні я зі своїм заступником і провідними лікарями України перебуваємо на Львівщині, щоб розібратися у ситуації, допомогти: як щодо епідеміологічної ситуації, так і щодо медичної галузі загалом. Зміни, які ми впроваджуємо в медицині, робляться для всіх медиків та пацієнтів. Тому нам важливо отримувати від них зворотний зв'язок. МОЗ допомагає усім регіонам максимально ефективно боротися з коронавірусом. Зокрема, зараз нам важливо змінити принцип фінансування за пакетами лікування COVID-19", - підкреслив Степанов.

Максим Степанов під час візиту на Львівщину/ Фото: ЛОДА

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У ході робочої поїздки міністр ознайомиться з роботою низки медичних закладів області, а також проведе селекторну нараду із керівництвом регіону.

Як повідомлялося, останнім часом Львівщина демонструє значний приріст інфікованих на коронавірус. За минулу добу тут зафіксовано 200 нових випадків захворювання на COVID-19.