МКІП вважає неприпустимою забудову у Софії Київській та Києво-Печерській лаврі

Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП) вважає неприпустимою забудову в охоронній зоні об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО - Софії Київської та Києво-Печерської лаври.

Про це йдеться у відповідній заяві МКІП, оприлюдненій на сайті відомства.

"Міністерство культури та інформаційної політики України вважає неприпустимими будь-які дії органів державної влади, в тому числі судової, які сприятимуть незаконній забудові в охоронній зоні об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО - Софії Київської та Києво-Печерської лаври. Володимирський узвіз знаходиться в її межах", - зазначено у заяві.

Юристи Міністерства вивчають рішення шостого апеляційного адміністративного суду, який 26 травня зобов’язав Департамент містобудування та архітектури КМДА надати ТОВ "Етрекс" (директор Ю.Нестерук, бенефіціарний власник Д. Буряк) містобудівні умови для проєктування готельного і розважального комплексу на Володимирському узвозі, 6 у Подільському районі Києва. Вони уважно стежитимуть за подальшим перебігом цієї справи.

"Звертаємо увагу, що таке будівництво буде вважатися незаконним без попереднього затвердження історико-архітектурного опорного плану Києва та відповідного дозволу міністерства", - додали в МКІП.

Внесення українських пам’яток до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є дуже важливим для формування позитивного міжнародного іміджу нашої держави та розвитку туризму. З огляду на це, МКІП закликає усі зацікавлені сторони максимально відповідально ставитися до питання збереження культурної спадщини в Києві і в Україні в цілому.

Як повідомлялося раніше, МКІП збільшило буферну зону об'єктів світової спадщини Києва до 100 га. Тепер до неї відносяться: повністю вул. Хрещатик; Майдан Незалежності; повністю вул. Прорізна; Андріївський узвіз; Володимирська гірка; схили Дніпра; територія парку Слави; територія музею Другої світової війни.

Буферна зона поділена на дев'ять частин. У кожної з них визначено, де можна будувати, а також висотність нових споруд. Максимальна висотність забудови у буферній зоні – 34 метри. Буферні зони були затверджені МКІП 31 січня 2020 року і спрямовані в ЮНЕСКО.

У свій час Софія Київська та Києво-Печерська лавра вносилися до списку об'єктів ЮНЕСКО без буферної зони.