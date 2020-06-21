Ткаченко: Місія батька - виховати особистість

Місія батька — це виховати свою дитину так, щоб вона зрозуміла, яка вона особистість.

Про це з нагоди Дня батька у Facebook написав міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

«Мені здається, що місія батька — це виховати свою дитину так, щоб вона зрозуміла, яка вона особистість. Не нав’язувати щось, а просто бути опорою та кращим другом. Завжди залишатись поруч і підтримувати. Стати для своєї дитини тим, ким вона пишається. Тож, татусі, з Днем батька нас!», - написав він.

За його словами, бути батьком складно, але воно того варто. «З часом я зрозумів, що важливо бути класним татом, але й татом бути дуже класно», - зазначив Ткаченко.

Він повідомив, що у нього з його батьком були непрості стосунки.

Ткаченко уточнив, що його батько, «талановитий, але схильний до необдуманих вчинків, він міг викликати як захоплення, так і обурення. Але є три речі, за які я назавжди йому вдячний, бо вони залишилися зі мною на все життя, і їх я передам сину».

За його словами, це – козацький дух, те, що українську і англійську мову треба знати, і те, що потрібно захищати свою жінку.

«Бути батьком для мене — щастя, помножене на відповідальність, яку цінуєш найбільше у житті. Я не знаю, чи це мистецтво, але від слів «татку» хочеться подолати будь-які виклики, аби очі твоєї дитини світилися щастям. Щодня я вчусь у легкості дитячого погляду на життя та просто дякую за те, що я — тато. Хоча багато згаяв часу на роботу, а не на дітей», - наголосив міністр.

Сьогодні в Україні відзначається День батька. Свято було встановлено указом Президента від 18 травня 2019 року з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.