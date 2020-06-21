В українській армії за добу виявили вісім випадків COVID-19

У Збройних силах України за минулу добу кількість хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 збільшилася на 8 осіб.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"Станом на 10.00 21 червня в Збройних Силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Всього за час пандемії одужало 263 особи, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 420 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 14 осіб.

Серед військовослужбовців, захворювання яких зафіксовано за минулу добу, 4 - перебувають на лікуванні у Рівненському військовому госпіталі. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування, запевнили у Медичних силах.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 4 військовослужбовці (Львівська область – 3 особи та Рівненська – 1 особа). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

За інформацією Медичних сил ЗСУ, аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими вони спілкуються щодня або мешкають разом.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає усіх військовослужбовців дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Як повідомлялося, станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджені 36 560 випадків COVID-19, за добу - 735 нових.