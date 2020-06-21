В українській армії за добу виявили вісім випадків COVID-19

В українській армії за добу виявили вісім випадків COVID-19

Укрінформ
У Збройних силах України за минулу добу кількість хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 збільшилася на 8 осіб.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"Станом на 10.00 21 червня в Збройних Силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Всього за час пандемії одужало 263 особи, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 420 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 14 осіб.

Серед військовослужбовців, захворювання яких зафіксовано за минулу добу, 4 - перебувають на лікуванні у Рівненському військовому госпіталі. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування, запевнили у Медичних силах.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 4 військовослужбовці (Львівська область – 3 особи та Рівненська – 1 особа). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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За інформацією Медичних сил ЗСУ, аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими вони спілкуються щодня або мешкають разом.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає усіх військовослужбовців дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Як повідомлялося, станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджені 36 560 випадків COVID-19, за добу - 735 нових.

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