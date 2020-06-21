"Дякуємо за вашу мужність": посольство США вітає українських медиків

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Укрінформ
Посольство США в Україні вітає українських медичних працівників з їх професійним святом.

Про це повідомляється на сторінці Посольства США в Україні у Twitter.

«Ми дякуємо всім медичним працівникам в Україні та всьому світі, які героїчно працюють задля захисту життя інших людей під час пандемії», - йдеться у повідомленні.

Також Посольство виклало відповідне відео з привітанням і подяками українським медичним працівникам – українською та англійською мовами.

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