"Дякуємо за вашу мужність": посольство США вітає українських медиків

Посольство США в Україні вітає українських медичних працівників з їх професійним святом.

Про це повідомляється на сторінці Посольства США в Україні у Twitter.

We thank all the healthcare workers in Ukraine and around the world who are heroically working to protect the lives of others during the #COVID19 pandemic! pic.twitter.com/1If2qMak5d — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 21, 2020

«Ми дякуємо всім медичним працівникам в Україні та всьому світі, які героїчно працюють задля захисту життя інших людей під час пандемії», - йдеться у повідомленні.

Також Посольство виклало відповідне відео з привітанням і подяками українським медичним працівникам – українською та англійською мовами.