У НАБУ відновлюють роботу громадських приймалень
Про це інформує пресслужба НАБУ у Facebook.
«З 18 червня відновлено роботу громадських приймалень НАБУ, особистий прийом громадян директором та проведення відкритого конкурсу на посади. Заходи відбуваються з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та рекомендацій МОЗ», - йдеться у повідомленні.
З графіком прийому громадян директором НАБУ та його заступниками можна ознайомитися за посиланням.
Громадяни також можуть переглянути перелік вакансій, графік тестувань та співбесід.
«Повідомити про корупційне правопорушення Ви можете шляхом: направлення офіційного звернення на поштову адресу НАБУ - 03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3; звернення до приймальні громадян НАБУ за адресою вул. Василя Сурикова, 3; повідомлення на спеціальну телефонну лінію: 0-800-213-200; заповнення онлайн форми на сайті», - уточнюється у повідомленні.
У відомстві закликали громадян віддавати перевагу засобам е-зв’язку з метою запобігання поширення COVID-19.