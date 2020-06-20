У НАБУ відновлюють роботу громадських приймалень

У НАБУ з 18 червня відновлено роботу громадських приймалень відомства і особистий прийом громадян директором НАБУ Артемом Ситником.

Про це інформує пресслужба НАБУ у Facebook.

«З 18 червня відновлено роботу громадських приймалень НАБУ, особистий прийом громадян директором та проведення відкритого конкурсу на посади. Заходи відбуваються з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та рекомендацій МОЗ», - йдеться у повідомленні.

З графіком прийому громадян директором НАБУ та його заступниками можна ознайомитися за посиланням.

Громадяни також можуть переглянути перелік вакансій, графік тестувань та співбесід.

Читайте також: У DoZorro створили застосунок для аналізу документів тендерних пропозицій

«Повідомити про корупційне правопорушення Ви можете шляхом: направлення офіційного звернення на поштову адресу НАБУ - 03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3; звернення до приймальні громадян НАБУ за адресою вул. Василя Сурикова, 3; повідомлення на спеціальну телефонну лінію: 0-800-213-200; заповнення онлайн форми на сайті», - уточнюється у повідомленні.

У відомстві закликали громадян віддавати перевагу засобам е-зв’язку з метою запобігання поширення COVID-19.