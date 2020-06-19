Хворих на COVID-19 в Україні лікують майже 7 тисяч медиків

До лікування хворих на коронавірус в Україні долучилися майже 7 тисяч медичних працівників.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на позачерговому засіданні уряду у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішня наша війна - це не тільки агресія на сході, це також боротьба з епідемією коронавірусу. До лікування хворих на COVID-19 стало майже сім тисяч медпрацівників, вони врятували тисячі життів", - сказав Шмигаль.

Він також привітав медичних працівників наперодні професійного свята 21 червня.

"Міністерство охорони здоров'я, як і всіх медичних працівників, міністра, вітаю з професійним святом. Всім українцям бажаю міцного здоров'я", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна сьогодні знаходиться в руках медиків.

"Життя це безцінний дар, а інколи тільки лікарі здатні подарувати нам його вдруге. Лікарі є тією справжньою елітою, сформованою, а не призначеною, на яку спирається кожне суспільство і наше зокрема. Ознаки еліти - це відповідальність і жертовність. Саме еліта завжди першою йде на війну проти біди, піддаючи своє життя небезпеці", - зауважив Шмигаль.

Глава уряду також закликав українців вдягати засоби індивідуального захисту.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий.

День медичного працівника відзначається в Україні в третю неділю червня, у 2020 році це 21 червня.