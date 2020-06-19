Ситуація з водними ресурсами в Україні може погіршитись - РНБО

Робоча група під головуванням заступника секретаря РНБО Олексія Соловйова розглянула питання стану поверхневих водних об’єктів в країні та обговорила прогнозні показники забезпеченості населення і галузей економіки України поверхневими водними ресурсами протягом поточного року.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

«Станом на середину червня гідрологічна ситуація на переважній більшості річок України покращилася, і її подальший розвиток залежатиме від режиму випадіння дощів та їх кількості. Проте, враховуючи багаторічні тенденції, не зникає ймовірність формування періодів низької водності влітку - восени з можливими негативними наслідками для різних секторів економіки, населення і довкілля», - йдеться в повідомлення.

Як зазначається, учасники засідання наголосили на необхідності активізувати відновлення та заміну пошкоджених систем водопостачання та водовідведення, впровадити нові технології, провести реконструкцію споруд очищення питної води та споруд стічних вод, впровадити нову лабораторну обладнання тощо.

Під час засідання також обговорили введення в дію Державного реєстру артезіанських свердловин та його первинного наповнення. Одночасно із наповненням реєстру інформація про геопросторове розміщення таких свердловин буде завантажена на інтерактивну карту і синхронізована з публічною кадастровою картою України, повідомили учасники засідання. Їх інвентаризація та облік дадуть змогу використати цю інформацію для виявлення потенційних джерел водопостачання населення при плануванні розвитку регіонів.