Кількість протоколів за порушення карантину зросла втричі — нарада в ОП

У зв’язку з новими антирекордами захворюваності на COVID-19 існує потреба чіткої узгодженої комунікації з людьми щодо правил карантину.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

«Треба чіткіше комунікувати, що таке адаптивний карантин і як він впливає на роботу громадських закладів, транспорту. Щоб був чітко й детально розписаний план, як мають працювати ресторани, пляжі, нічні клуби. Коли люди це розумітимуть, то більше дотримуватимуться адаптивного карантину», – сказав Зеленський.

У свою чергу, урядовці підкреслили, що повернення до жорсткішого карантину буде сильним ударом по економіці, та наголосили на необхідності тіснішої координації в комунікаціях щодо заходів карантину з місцевою владою й населенням.

Водночас на нараді повідомили, що Національна поліція за останні кілька днів склала втричі більшу кількість адміністративних протоколів через порушення карантину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що за останню добу в Україні зафіксовано рекордний показник інфікування коронавірусом – 921 особа, 19 осіб померли. Додатково він зазначив, що міжнародні інформаційні агенції повідомляють, що низка країн також вирішила піти шляхом адаптивного карантину, впроваджуючи жорсткіші заходи в областях та містах залежно від тенденцій захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, за добу в Україні захворіла 921 особа, зафіксовано 19 летальних випадків, одужали 586 пацієнтів.

За весь час пандемії захворіли 34 984 осіб, з них 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників, загалом одужали 16 033 людини, летальних випадків 985.