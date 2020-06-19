Лежачий протест, тиждень антирекордів і "Запорожець" з кулеметом

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу

Фото: Юлія Овсяннікова

Упродовж тижня в Україні зростає кількість хворих на коронавірус, встановлюючи нові антирекорди. Якщо в суботу, 13 червня, було зареєстровано 880 нових випадків, то в п’ятницю, 19 червня, таких уже 985. Загалом станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 984 випадки COVID-19, із них – 985 летальні, 16 033 людей одужали.

Фото: Геннадій Мінченко

Тож працівники поліції та Київського метрополітену вирішили провести інспекцію у столичному метро й перевірити, як пасажири дотримуються маскового режиму. Як зазначив начальник відділу превенції управління поліції в метрополітені Олександр Киричук, наразі поліція здійснює роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання норм карантину. У випадку відмови надіти маску на таких пасажирів складаються адміністративні протоколи.

Фото: Павло Багмут

Із 15 червня в Україні відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через пандемію коронавірусу. Напередодні в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" показали, як дезінфікують літаки.

Фото: Євген Котенко

П'ятий президент України Петро Порошенко попри смерть батька з'явився в четвер, 18 червня, на засідання Печерського райсуду столиці, де йому мали обрати запобіжний захід у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Натомість слідчий суддя Печерського райсуду Києва Павло Вовк відклав на 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Петру Порошенку. Про такий запобіжний захід клопоче прокурор на заміну раніше підготовленого клопотання з обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Євген Котенко

Після засідання Печерського райсуду Києва люди, які прийшли підтримати Петра Порошенка, вирушили до Офісу Президента на Банкову. Там учасники акції висловили своє обурення нинішньому главі держави Володимиру Зеленському.

Фото: Олена Худякова

У понеділок, 15 червня, відбулося продовження розпочатого напередодні в п’ятницю засідання Шевченківського районного суду Києва з обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку. Суд відправив Стерненка під домашній арешт. Водночас, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано "військову частину в Одесі", за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт". Пізніше прокурор у справі подав клопотання до суду щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Як повідомлялося, увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на активіста Сергія Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

Фото: Володимир Тарасов

Під час засідання Шевченківського районного суду Києва під стінами будівлі відбулася акція на підтримку Стерненка.

Фото: Олена Худякова

Тоді ж під Шевченківським райсудом сталися сутички між активістами та прибічниками блогера Анатолія Шарія. Вимагаючи реакції керівництва країни на "численні побиття журналістів", прибічники Шарія у середу, 17 червня, прийшли до Офісу Президента. Там вони зустрілися з противники діяльності "партії Шарія" (на фото). Серед них – представники "Демократичної сокири" і "Руху ветеранів України".

Фото: Юлія Овсяннікова

Приходили активісти цього тижня й під будівлю парламенту. Там, зокрема, протестували проти можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Учасники акції наголошували, що у наукових роботах Шкарлета зафіксовано плагіат, і тому він не може бути призначений на посаду міністра. Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду очільника освітянського відомства.

Фото: Володимир Тарасов

А під КМДА влаштували лежачий протест велосипедисти. Учасники акції "Досить смертей на дорогах!" вимагали від міської влади розвивати у столиці безпечну велосипедну інфраструктуру.

Фото: Юлій Зозуля

Трагедією закінчився ультрамарафон "Ультра-Трейл Куяльник Одеса" на Куяльницькому лимані. Одна з його учасниць, 32-річна членкиня збірної команди України з 24-годинного бігу Катерина Катющева внаслідок "сонячного удару" знепритомніла й зійшла з дистанції на останньому етапі гонки. Волонтери знайшли її тільки ввечері, в лікарні Катющевій діагностували "інсульт", який став причиною смерті. Медики припустили, що спортсменка могла страждати на захворювання судин.

Фото: Євген Котенко

Синоптичний тиждень видався строкатим. Українці то пеклися на сонці й шукали прохолоди під спеціальними рамками-розпилювачами,

Фото: Євген Котенко

то тікали від злив. Принаймні намагалися.

Фото: Юрій Рильчук

А на Франківщині на початку тижня вирувала справжня негода. Значно піднявся рівень води у річці Бистриця Надвірнянська.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Юлія Овсяннікова

Жінки у захисних масках на вулиці Києва.

Фото: Геннадій Мінченко

Співробітниця Київського метрополітену протирає панель ескалатора.

Фото: Юлія Овсяннікова Жінки у захисних масках у столичній маршрутці.

Фото: Олександр Лапін

Інсталяція "Запорожець" із кулеметом", встановлена на набережній у Вінниці.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Жінка біля фонтана в харківському Парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка.

Фото: Юрій Рильчук

Чоловік сидить під парасолем біля річки Бистриця Надвірнянська під час повені.

Фото: Геннадій Мінченко

Троянда у Саду троянд на території Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка НАН України.

Фото: Микола М’якшиков

Малюнок, оздоблений візерунками у стилі петриківського орнаменту, на стіні під’їзду багатоповерхівки в Дніпрі.

Фото: Олена Худякова

Сіра хмара над полем волошок на Київщині.