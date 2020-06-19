Рада продовжила дію закону про лікування COVID-19

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" №3636.

Рішення підтримали 311 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ухвалений документ “Про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" продовжує строк дії закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)” до 1 січня 2021 року.

“Проєкт закону розроблений з метою забезпечення доступу хворих на коронавірусну хворобу громадян до ліків та запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) серед населення України”, - йдеться у пояснювальній записці.

Також зазначається, що з ухваленням закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)” з'явилася можливість застосовувати для лікування хворих на COVID-19 незареєстрованих лікарських засобів, що рекомендовані офіційним органом Сполучених Штатів Америки, країн-членів Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Держави Ізраїль, а також зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, незазначеними в інструкції для медичного застосування за умови наявності доведеної ефективності щодо лікування коронавірусної хвороби та рекомендовані офіційним органом вказаних вище країн.

Також ухвалення закону створило правове підґрунтя для затвердження протоколів клінічних досліджень лікарських засобів, для лікування COVID-19 і суттєвих поправок до останніх у термін до 5 календарних днів; проведення експертизи реєстраційних матеріалів і матеріалів щодо внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби у строк до 5 календарних днів; прийняття рішень про державну реєстрацію або про відмову у державній реєстрації таких лікарських засобів у строк, що не перевищує 2 робочих днів за результатами експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) і проведення експертизи матеріалів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) у строк до 5 календарних днів.

Однак строк дії вказаних норм спливає 1 липня 2020 року.

Водночас, враховуючи високу ймовірність посилення пандемії коронавірусної хвороби, особливо в осінньо-зимовий період, автори законопроєкту вважають вкрай доцільним продовження строку дії закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)” з метою збереження життя та здоров’я українців, забезпечення їх своєчасною медичної допомогою та лікарськими засобами у разі хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби COVID-19 (законопроєкт №3268).

Цей закон запровадив в Україні практику застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, що не включені до затвердженої інструкції для медичного застосування як один з шляхів вирішення питання доступності фармакотерапії на період епідемії коронавірусної хвороби.

Питання аналізу доказів і, відповідно, прийняття рішення щодо можливості застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, що не включені до затвердженої інструкції для медичного застосування, доцільно було б поєднати з розробкою медико-технологічних документів системи стандартизації (клінічних настанов та протоколів медичної допомоги).