В армії за добу - 11 випадків COVID-19, один військовий помер
Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
«Станом на 10.00 19 червня в Збройних силах України хворіє 143 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали 242 особи. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 386 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 22 особи… За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. На жаль, у Збройних силах України зафіксовано п’ятий летальний випадок від коронавірусу», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що військовослужбовець, який помер, зі Львівської області. Він хворів з 4 червня, проходив лікування у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону міста Львова. Хвороба протікала з вираженою симптоматикою та військовослужбовець мав хронічні супутні захворювання, які потребували лікування вузькопрофільних спеціалістів. Тому 10 червня пацієнт був евакуйований до Національного військово-медичного клінічного центру “ГВКГ” у Києві. 18 червня його стан здоров’я погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, однак врятувати хворого не вдалося.
Серед виявлених за минулу добу 11 хворих один працівник ЗСУ знаходиться у Сарненській центральній районній лікарні, 10 перебувають вдома під наглядом медичної служби (Київська область – 2 військовослужбовців, Вінницька область – 1, Волинська – 1 та Львівська область - 5 військовослужбовців).
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання, повідомили в пресслужбі.
Як повідомлялося, станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий.