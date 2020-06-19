В армії за добу - 11 випадків COVID-19, один військовий помер

Станом на ранок 19 червня в Збройних силах України на коронавірус хворіє 143 особи. За останню добу зареєстровано 11 нових випадків, один військовий помер.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 19 червня в Збройних силах України хворіє 143 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали 242 особи. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 386 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 22 особи… За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. На жаль, у Збройних силах України зафіксовано п’ятий летальний випадок від коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець, який помер, зі Львівської області. Він хворів з 4 червня, проходив лікування у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону міста Львова. Хвороба протікала з вираженою симптоматикою та військовослужбовець мав хронічні супутні захворювання, які потребували лікування вузькопрофільних спеціалістів. Тому 10 червня пацієнт був евакуйований до Національного військово-медичного клінічного центру “ГВКГ” у Києві. 18 червня його стан здоров’я погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, однак врятувати хворого не вдалося.

Серед виявлених за минулу добу 11 хворих один працівник ЗСУ знаходиться у Сарненській центральній районній лікарні, 10 перебувають вдома під наглядом медичної служби (Київська область – 2 військовослужбовців, Вінницька область – 1, Волинська – 1 та Львівська область - 5 військовослужбовців).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання, повідомили в пресслужбі.

Як повідомлялося, станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий.