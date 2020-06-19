З лівійської в'язниці повертаються 14 українських моряків

Сьогодні, 19 червня, після декількох років, проведених у лівійській в'язниці, в Україну повертаються 14 українських моряків, членів екіпажу танкера «Рута».

Про це повідомляє благодійна організація «Фонд допомоги морякам «Ассоль».

«З охопленої збройним протистоянням Лівії в Україну повертаються 14 українських моряків судна «Рута», жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, які три роки провели в камерах однієї з лівійських в'язниць... Стан здоров'я українських моряків після кількох років лівійської в'язниці, і проведеного в минулому місяці голодування задовільний. Спеціальний авіарейс, яким повертаються члени екіпажу «Рути», очікується в Києві близько 13:00 у п'ятницю, 19/06/2020 року», - повідомляють в організації.

Як зазначається, весь цей час родичі і фонд допомоги морякам оббивали пороги всіх інстанцій, від яких залежала доля моряків: Кілька разів проводилися пікети біля Адміністрації Президента і посольства Лівії в Україні, зверталися до прем'єр-міністра уряду національної згоди, глави президентської ради Держави Лівія.

Крім того, родичі моряків відправляли звернення в українські міністерства і відомства, озвучували проблему під час засідань Верховної ради. «За ці роки вийшло вже більше сотні сюжетів на центральних і регіональних телеканалах, статей у друкованих та інтернет-ЗМІ України. Про долю моряків приїжджали знімати репортажі журналісти Євросоюзу», - повідомили в організації.

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Разом з тим, голова наглядової ради благодійної організації «Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам «Ассоль» Світлана Фабрикант підкреслила, що на сьогодні допомоги від держави чекають сотні українців у тюрмах Туреччини, Греції та Італії за звинуваченнями в перевезенні нелегальних мігрантів.

Також вона зазначила, що ще чотири українці екіпажу теплохода «Captain Khayyam», затримані в лютому 2016 року, перебувають у Лівії, а в нігерійської в'язниці з 2017 року перебувають моряки судна "Tecne".

У квітні 2017 року військово-морські сили Лівії із застосуванням зброї захопили два судна, одне з них - танкер "Рута" - було під українським прапором. Лівійська влада заарештувала екіпаж "Рути", 14 українців, за звинуваченням у незаконному перевезенні нафти. Танкер належить державі Україна і знаходиться на балансі Одеського порту. З 2005 року судно передали в оренду компанії-фрахтувальнику «Manchester Shipping S.A».

Згідно з міжнародними морськими конвенціями, члени екіпажу відповідають лише за доставку вантажів. І не несуть відповідальності за ліцензії та дозвіл на транспортування вантажів. За це відповідає власник вантажу.

Всі вказівки від судновласника "Рути" надходили на комп'ютер капітана електронною поштою. Після арешту 27 квітня 2017 року комп'ютер було вилучено лівійцями, і можливості довести свою невинуватість екіпажу не дали.

Спочатку моряків утримували в одній із в'язниць Тріполі, потім їх перевели до Таджура.

Слідство закінчилося через 8 місяців після арешту. У них не було ні суду, ні вироку, тільки інкриміновані статті. Всі 14 осіб екіпажу перебували в тісній камері, спати доводилося по черзі. Умови утримання і постійний психологічний пресинг відбилися на здоров'я моряків. Двоє захворіли на гепатит. У ще кількох загострилися хронічні хвороби.

29 квітня Апеляційний суд міста Тріполі прийняв рішення про зміну запобіжного заходу для членів екіпажу танкера «Рута». Кілька днів тому, після сплати застави, вони були перевезені до місто Місурата.