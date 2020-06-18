У Авакова кажуть, що до наступних акцій нацгвардійці будуть з індивідуальними знаками

У бійців Нацгвардії України індивідуальні знаки будуть вже на наступних масових заходах.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує пресслужба МВС у Facebook.

Геращенко, зокрема, пояснив, чому днями біля одного зі столичних судів, під час охорони громадського порядку, військовослужбовці Нацгвардії були з однаковими номерами на шоломах, а окремі поліцейські не мали жетонів.

"Керівництву Нацгвардії зроблено зауваження через те, що на шоломах повинен бути не лише номер військової частини, але й індивідуальний номер. І я думаю, що на наступних масових заходах вони обов‘язково будуть. А ось у поліції індивідуальні номери є вже давно", – сказав він.

Окрім того, Геращенко зазначив, що іноді масові заходи переростають у сутички через провокації. Так, під час забезпечення охорони громадського порядку на поліцейських також інколи нападають і зривають жетони.

"Я хотів би, щоб ви також звертали увагу на сотні кадрів побиття поліцейських, облиття їх водою, плювки в обличчя, щоб був певний баланс", - уточнив заступник міністра внутрішніх справ.