Пластичний хірург Максим Іванчук розповів, як позбутися мішків під очима

Мішки під очима - одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються жінки після 30-ти років. У результаті вікових змін шкіра повік втрачає свою пружність, після чого починають з'являтися так звані "мішки".

Найчастіше позбутися такого дефекту в домашніх умовах практично нереально, а якщо і так, то бажаний ефект надзвичайно швидко зникає.

Пластичний хірург Максим Іванчук розповів, як можна прибрати мішки під очима за допомогою пластичної хірургії. Лікар поділився досвідом проведення процедури транскон'юктивальної нижньої блефаропластики.

За словами Максима Іванчука, дана операція вважається одним з найбільш ефективних способів, щоб швидко омолодити нижні повіки і позбутися дефектів. Головний плюс такого оперативного втручання у тому, що воно проводиться без видимих ​​розрізів і не залишає шрамів. За допомогою спеціальних інструментів пластичний хірург виконує маленький надріз по нижній перехідній кон'юнктивальній складці та видаляє зайвий жир з орбітальної області нижньої повіки, проводить корекцію нососкулової борозни, а також видаляє глибокі складки.

Серед важливих переваг нижньої блефаропластики лікар також зазначив швидке відновлення після операції та мінімальні больові відчуття. Іванчук резюмував, що дана процедура належить до типу малоінвазивних. Вона ніяк не може вплинути на рівень зору пацієнтів. Повна реабілітація після проведення операції займає близько 8-12 днів. При цьому, відновлення пацієнта після звичайної ринопластики може тривати понад чотири тижні.

Відгуки пацієнтів про процедуру транскон'юктивальної нижньої блефаропластики вельми позитивні. В інтернеті можна знайти безліч фотографій з результатами операції, де видно, як очі людини повертають колишній молодий вигляд. Після процедури пацієнт на багато років забуває про існування проблеми яскраво виражених мішків під очима.

Дана операція має ряд протипоказань. У їхньому числі - наявність синдрому сухого ока, соматичні патології, цукровий діабет та гострі інфекції, погане згортання крові та інші. Зазвичай під час консультації хірург надає повний список протипоказань, а потім відправляє пацієнта на медичне обстеження, щоб виключити їхню наявність. В обстеження також обов'язково входить здача всіх аналізів.