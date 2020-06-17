Неправосудні вироки: Малюська прокоментував рішення КСУ

У зв’язку з ухваленням Конституційним судом рішення щодо неконституційності статті 375 Кримінального кодексу про завідомо неправосудні вироки кілька суддів можуть можуть уникнути відповідальності.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Конституційний суд і відповідальність за завідомо неправосудні вироки... Насправді ... проблема вкрай складна, тому що, дійсно, в нас є особи, засуджені за цією статтею Кримінального кодексу, і її декриміналізація, по ідеї, автоматично має призвести якраз до того, що особи, визнані винуватими, будуть звільнені від кримінальної відповідальності, незважаючи на те що вони вчиняли і результатом чого стали, власне, обвинувальні вироки судді. Їх не так багато, але вони є”, - сказав Малюська.

За його словами, головна проблема в тому, що якби навіть не було цієї статті про завідомо неправосудний вирок, такі судді все одно понесли б покарання, але за іншою статтею Кримінального кодексу.

“Як вийти з цієї ситуації, щоб особи не отримали звільнення від покарання просто з огляду на те, що спеціальна норма скасована, а загальна залишається - це, як і раніше, є злочином, - тут потрібно буде, напевно, попрацювати гарно Верховній Раді, і, знову ж таки, і нам так само спільно з ними розробити законопроєкт, який би дозволив перекваліфікацію”, - сказав міністр.

Він наголосив, що Міністерство юстиції розуміє: проблема є.

“Власне, це напевно що розуміє і Конституційний суд України, який надав строк Верховній Раді на виправлення цієї помилки. Крім того, теж звернув увагу, що Конституційний суд сказав не просто про те, що цієї норми не може бути взагалі чи санкції чи злочину, а він звернув увагу на розмитість формулювання, на неконкретність і , власне, на можливість неоднозначного тлумачення того, що ж є завідомо неправосудним”, - додав Малюська.

Окрім того, зауважив він, КСУ також звернув увагу на те, що це може використовуватися як інструмент тиску на "суддів, які виносять справедливі рішення, однак іноді помилкові".

“Відповідно, щоб усе це врегулювати потрібно попрацювати ще кілька місяців”, - сказав міністр.

Як повідомлялося, 11 червня КСУ визнав неконституційною статтю 375 Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі суддів за постановлення неправосудного вироку.