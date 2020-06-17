Шмигаль доручив провести аудит витрат коштів Фонду боротьби з COVID-19

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів провести аудит витрат коштів Фонду боротьби з коронавірусом.

Про це він сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі ми, країна повинні бачити, на що ідуть ті кошти, тому доручаю Міністерству фінансів провести аудит витрат з фонду, відзвітувати і опублікувати цю інформацію. Вона має оновлюватись щотижня", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, загалом у цей фонд було виділено майже 65 млрд грн.

Глава уряду очікує звітів від тих відомств, які уже використали кошти з фонду.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.