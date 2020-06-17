Уряд удосконалив структуру військового резерву держави

Кабінет міністрів удосконалив загальну структуру військового резерву в Україні, уточнивши поділ за призначенням оперативного, мобілізаційного та громадського резерву.

Відповідні зміни до додатка до постанови Кабінету міністрів від 12 листопада 2014 р. № 607 ухвалено на засіданні уряду 17 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєктом постанови передбачається вдосконалення структури військового резерву людських ресурсів, зокрема, уточнення поділу за призначенням оперативного, мобілізаційного та громадського резерву, впорядкування поняття територіального резерву в загальній структурі військового резерву людських ресурсів відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», - йдеться в тексті пояснювальної записки до проєкту документа.

Проєкт постанови був розроблений Міністерством оборони, аби вдосконалити та впорядкувати структуру військового резерву людських ресурсів з урахуванням нещодавніх змін, внесених до законів «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Зокрема, у змінах до урядової постанови уточняється черговість залучення резервістів першої та другої черги, а також пояснюється поняття резерву нарощування та територіального резерву.

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Крім того, в документі йдеться про мобілізаційний людський резерв та громадський резерв. Так, зазначається, що громадський резерв формується з громадян, зокрема резервістів, військовозобов’язаних, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки і оборони держави. Резервісти і військовозобов’язані, включені до складу громадського резерву, призначаються для комплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період у встановленому порядку з урахуванням їх належності до оперативного та мобілізаційного людського резервів.

У Міноборони підкреслили, що реалізація постанови не потребує фінансування з державного чи міського бюджетів.