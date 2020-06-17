Доценти, професори та аспіранти теж лікуватимуть пацієнтів - МОЗ
Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу 17 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні ми очікуємо прийняття відповідних постанов Кабміну. Це стосується насамперед участі науково-педагогічних працівників, зокрема асистентів, доцентів, професорів, аспірантів, у лікувальному процесі на клінічних базах, тобто лікарнях. Мабуть, вже всім відомо, бо багато про це йдеться, порушується це питання дуже слушно: кафедральні працівники, працівники вищих медичних навчальних закладів залишилися поза реалізацією медичних гарантій, а фактично - поза лікувальним процесом", - сказала посадовець.
Микичак зазначила, що нині МОЗ працює над підзаконними актами, постановою Кабміну про клінічні заклади охорони здоров'я, про базу стажування.
"Таким чином, ми зможемо повноцінно співпрацювати у всіх юридичних рамках з науково-педагогічними працівниками вищих навчальних медичних закладів. А це йдеться про ведення пацієнтів, про консиліуми, про експертну допомогу, про виїзди консультативних бригад", - наголосила Микичак.
Як повідомлялося, станом на 17 червня в Україні лабораторно підтверджено 33 234 випадки COVID-19, з них 943 летальні, 14 943 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 758 нових випадків.