Доценти, професори та аспіранти теж лікуватимуть пацієнтів - МОЗ

Науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів стануть учасниками лікувального процесу.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу 17 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми очікуємо прийняття відповідних постанов Кабміну. Це стосується насамперед участі науково-педагогічних працівників, зокрема асистентів, доцентів, професорів, аспірантів, у лікувальному процесі на клінічних базах, тобто лікарнях. Мабуть, вже всім відомо, бо багато про це йдеться, порушується це питання дуже слушно: кафедральні працівники, працівники вищих медичних навчальних закладів залишилися поза реалізацією медичних гарантій, а фактично - поза лікувальним процесом", - сказала посадовець.

Микичак зазначила, що нині МОЗ працює над підзаконними актами, постановою Кабміну про клінічні заклади охорони здоров'я, про базу стажування.

"Таким чином, ми зможемо повноцінно співпрацювати у всіх юридичних рамках з науково-педагогічними працівниками вищих навчальних медичних закладів. А це йдеться про ведення пацієнтів, про консиліуми, про експертну допомогу, про виїзди консультативних бригад", - наголосила Микичак.

Як повідомлялося, станом на 17 червня в Україні лабораторно підтверджено 33 234 випадки COVID-19, з них 943 летальні, 14 943 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 758 нових випадків.