В Україні пройшов віртуальний форум громадянського суспільства «На кордонах»

В Україні відбулася унікальна у європейському просторі подія – віртуальний форум «На кордонах».

Захід на минулих вихідних 13-14 червня зібрав близько 1700 учасників, на ньому виступило 125 спікерів, а також популярні українські зiрковi виконавцi, які зустрілися у спеціально створеному віртуальному просторі, аби обговорити, як кожен громадянин може зробити Україну кращою, повідомляє кореспондент Укрінформу,

«Форум «На кордонах» – нова унікальна платформа для дискусій. Це перетин віртуального та реального світів, можливість винести на порядок денний питання загальнонаціонального значення та долучити до їх обговорення людей з Донецької та Луганської області. Крім того, це ще й нагода чітко заявити в умовах карантинних обмежувальних заходів, що ми, українці, здатні вийти за межі та створювати нові продукти у максимально стислі терміни», - розповів у коментарі ідейник форуму Денис Блощинський.

Головні дискусії форуму стосувалися питання трьох вимірів ідентичності – персональної, національної та ідентичності громад.

Зокрема, впродовж 36 годин дискусійних панелей заходу учасники шукали відповіді на питання: Чи вигідно бути українцем? Хто ми – нація селян чи міщан? Чи робить нас українська мова українцями? Що ще необхідно, аби так називатись? Чи є проблеми сходу України виключно проблемами сходу? Як війна сьогодні змінила наше ставлення до самих себе? Яким є наше спільне майбутнє? Коли людина стає людиною: коли народжується чи коли свідомо бере відповідальність за своє життя?

Форум став віртуальною платформою для встановлення взаємодії між громадянами, розширення можливостей їхньої участі у процесах спільного вирішення питань на рівні місцевих громад та інтеграції до загальноукраїнської громадської ідентичності.

«Зараз ми маємо говорити про розвиток і досвід – в громадянському суспільстві, малому бізнесі, державотворенні тощо. Не лише на сході, а по всій країні. Шукати те, що нас обʼєднує – спільні ідеї, території, дії, та обовʼязково національну та громадянську ідентичність нас як українців. Зі спільним майбутнім та гідністю», – зауважила менеджер проєкту «Освітній марафон» Світлана Кашенець.

Організатори «На кордонах» зазначили, що форум громадянського суспільства у віртуальному просторі започатковує традицію дискусій та подiй нової доби - новоформатних, оригінальних та інтерактивних.

За словами учасниці форуму Дарії Ємець із Харкова, це дуже цікавий формат і вона рада, що він стартував в Україні. «Так само рада, що розпочинаються дискусії про ідентичність. Бо коли з’являються діалоги такого рівня, то і рівень суспільства загалом підвищується», - сказала вона.

Олекса Стасевич, родом із Донецька, зауважив, що формат заходу є досить незвичним: «Форум запропонував той інтерактив, якого наразі дуже не вистачає. А ще сподобався ретельно зібраний контент – зокрема, на панелі «Національна ідентичність». Було цікаво, корисно та інтерактивно».

Дискусії відбувалися у віртуальному просторі, створеному українськими розробниками - компанією ZLAB. У ньому учасники змогли взаємодіяти, обравши собі аватара, висловлювати емоції, як у реальному житті, використовуючи спеціально створений для цього функціонал, спілкуватися між собою, а також відвідати віртуальні концерти Alyona Alyona, БЕZ Обмежень, O.Torvald, ТНМK та інші.

Виступи лекторів та найяскравіші ідеї учасників заходу стануть основою для створення «Книги 1000 авторів» – збірки роздумів та історій успіху, влучних думок та відкритих питань про реальне життя українців.

Ідейником форуму нової доби «На кордонах» є Фундація соціальних інновацій «З країни в Україну». Захід був організований за підтримки проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні».

Проведення віртуального форуму громадянського суспільства «На кордонах» стало можливим завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Партнерами заходу також стали ГО «Екодія», платформа «Тепле місто», Українська академія лідерства, ГО «Будуємо Україну разом», Інститут лідерства та управління Українського католицького університету та інші.

Фото з відкритих джерел