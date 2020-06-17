Засідання суду у справі українського політв'язня у РФ Марченка відбудеться у четвер

Чергове засідання у справі українського політв'язня в РФ Олександра Марченка, якого звинувачують у «військовій контрабанді» та «шпигунстві», відбудеться в четвер.

Про це дружина політв'язня Катерина Марченко повідомила кореспондентові Укрінформу.

«У четвер у чоловіка буде чергове судове засідання. Ще хочу сказати, що в останньому його листі, отриманому мною в перших числах червня, він писав, що вже місяць-півтора не отримує листів, а також про те, що на його рахунку в СІЗО «нуль рублів». При тому, що ми регулярно робимо перекази. Але вони до нього з якоїсь причини не доходили», - розповіла Марченко.

Судовий процес, на якому українця звинувачують у «військовій контрабанді» і «шпигунстві», проходить у закритому режимі.

Як повідомляв сьогодні Укрінформ, російський суд відмовив українському консулу в доступі до Олександра Марченка, який знаходиться у СІЗО-5 в Краснодарі.

17 грудня 2018 року Марченка затримало «МГБ ДНР». Після двох місяців перебування в ізоляторі «МГБ ДНР» його доставили на кордон України і РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його утримували за допомогою адміністративних арештів у депортаційному центрі Краснодарського краю. Кримінальну справу проти Марченка було порушено лише 30 квітня 2019 року. Після цього Олександра помістили в слідчий ізолятор, звинувативши в підготовці до придбання й незаконному переміщенню з території Росії продукції військового призначення (ч. 1 ст. 30 КК, ч. 1 ст. 226.1 КК) і шпигунстві (ст. 276 КК РФ).

Як пояснюють близькі Марченка, у 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку. Через початок російської агресії та війни не зміг забрати транспорт з ремонту. У грудні 2018 року Марченку зателефонував знайомий, сказав, що начебто чоловік, який незаконно їздив на його машині, втік з Донецька, тому є можливість приїхати в місто і повернути машину. Близькі українського громадянина стверджують, що свідчення з нього вибивали тортурами.

У грудні 2019 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав українця Марченка політв'язнем.