Освітяни просять Шмигаля спростити повернення грошей за пробне ЗНО

Український і регіональні центри оцінювання якості освіти надсилають відкритий лист Прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю щодо обговорюваного в Міністерстві фінансів України механізму повернення коштів учасникам пробного ЗНО у 2020 році.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"Наголошуємо на тому, що ухвалення будь-яких рішень з питань ЗНО має відбуватися за участю представників Українського центру оцінювання якості освіти, коли фахівці можуть роз’яснювати певні специфічні риси системи, забезпечити об’єктивне інформування стейкхолдерів", - йдеться у повідомленні на сайті.

У листі зазначається, що ухвалення 12 червня рішення уряду про скасування пробного ЗНО відбулося без офіційного повідомлення Українського центру оцінювання якості освіти.

УЦОЯО та регіональні центри якнайшвидше зреагували і запропонували проведення онлайн-формату. Проте використання онлайн-формату як основного для десятків тисяч учасників призвело до технічних проблем.

Також у документі наголошується, що запропонована система повернення коштів за пробне ЗНО дуже складна і потребуватиме багато часу, оскільки регіональним центрам оцінювання якості освіти доведеться опрацьовувати оригінали документів кожного заявника на пробне ЗНО.

"Запропонований механізм повернення коштів є доволі складним, а здійснення виплат відбуватиметься упродовж багатьох місяців. Відтермінування виплат призведе до хвилі суспільного збурення, заяв про невиконання урядом узятих зобов'язань. Порушуємо клопотання щодо врахування у порядку повернення коштів за участь в пробному ЗНО 2020 року необхідності створення спрощеної системи виплат", - наголошують в УЦОЯО.

Як повідомляв Укрінформ, пробне ЗНО, заплановане на 15 та 17 червня і скасоване Кабміном через ситуацію з коронавірусом, можна пройти онлайн. У понеділок, 15 червня, відбулося пробне ЗНО з української мови та літератури. Пробне ЗНО з інших предметів заплановане 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.