У Мінфіні розповіли, як повернути гроші за пробне ЗНО

Міністерство фінансів розробило механізм повернення грошей за пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке не відбулось у пунктах тестування у звʼязку з карантином.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Там зазначили, що за участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет. Попри те, що 85% цих грошей було спрямовано на друк зошитів для тестування, уряд вирішив їх повернути.

Загалом це близько 52 мільйони гривень. Їх перерахують на рахунки регіональних центрів оцінювання якості освіти Українського центру оцінювання якості освіти України.

Так, абітурієнтам потрібно буде звернутись до регіонального відділення УЦОЯОУ із заявою, вказавши реквізити рахунку, на який здобувач освіти чи його батьки хочуть отримати гроші.

17 червня цей механізм мають схвалити на засіданні уряду, кажуть у Мінфіні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного тестування.

Наразі на сайті Кабміну опубліковано постанову № 480 від 12 червня, відповідно до якої пробне ЗНО виключено із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину (у підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово «пробне»).

Нагадаємо: у понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Пробне ЗНО з інших предметів заплановане 17 червня. Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Раніше МОН через карантин змінило терміни вступної кампанії до вишів. Приймання заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти.