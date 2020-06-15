Під офісом "Слуги народу" вимагають заборонити хутрові ферми

Активісти кампанії "ХутроOFF" влаштували акцію біля офісу партії "Слуга народу" з вимогою ухвалити законопроєкт №2360, що передбачає заборону хутрових ферм в Україні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кількадесят активістів прийшли до входу КВЦ "Парковий", де о 18:00 має розпочатися засідання фракції партії "Слуга народу", з плакатами: "Зупинити кривавий бізнес", "Хутро – це вбивство", "Припини жорстокість". Мітингувальники також тримають у руках зроблені на хутрових фермах фото тварин у клітках.

Акція «Україна БЕЗ шкуродерень!» у Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Організатори анонсували, що планують передати народним депутатам від "Слуги народу" інформаційні матеріали і закликати їх заборонити хутрові ферми за прикладом європейських країн.

Активісти зазначають, що понад 100 природоохоронних громадських організацій України звернулись до ВР з вимогою невідкладно заборонити хутрові ферми. Вони наголошують, що хутрові виробництва є об’єктами підвищеної екологічної небезпеки, вони забруднюють ґрунт, водойми, повітря та становлять небезпеку для здоров’я мешканців найближчих населених пунктів.

Організатори акції нагадують, що петиція за заборону виробництва хутра в Україні зібрала більш ніж необхідну кількість голосів (понад 25 000).

Водночас законопроєкт №2360 захищає тварин від жорстокого поводження та відстоює право громадян на безпечне довкілля, а також передбачає закриття усіх хутрових ферм в Україні до 2025 року, заявляють активісти.