Справа Шеремета: розгляд апеляції на арешт Антоненка відклали на три тижні

Київський апеляційний суд переніс на 6 липня розгляд апеляційної скарги на продовження тримання під вартою Андрію Антоненку, підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляється на сторінці Free Riff у Facebook.

«Засідання за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду міста Києва, якою Андрію Антоненку продовжили строк тримання під вартою, закінчилось не розпочавшись. Матеріали справи в суд не можуть доставити вже два тижні. Наступне судове засідання 06.07.2020 о 16:15», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом її адвокат Віталій Коломієць повідомив, що люди менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.