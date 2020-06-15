В СБУ заявляють, що відкриті до дискусії про реформу

Служба безпеки України демонструє високий рівень відкритості, готовність до публічної дискусії у питаннях реформи і налаштована врахувати фахові зауваження, які позитивно вплинуть на діяльність спецслужби.

Про це заявив заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь під час онлайн-дискусії про реформування сектору безпеки, організованої Центром громадянських свобод, інформує пресслужба відомства.

«Як людина, яка щодня працює з партнерами з інших спеціальних служб ЄС та НАТО, скажу, що жодна з них не є настільки відкритою, коли обговорюється питання їхньої реформи. Я вважаю, це велика перевага українського суспільства, яка свідчить про відкритість до таких дискусій», – зазначив Пунь.

Він підкреслив, що доопрацюванням законопроєкту про СБУ зараз займається профільний комітет Верховної Ради, де створена робоча група широкого формату. До участі в ній депутати долучили і представників СБУ.

За словами Пуня, закон про СБУ – це правова рамка, що визначає основи: статус, завдання, функції та інструменти, якими надалі користуватиметься Служба. Водночас реформа, на його думку, має поєднувати ефективні інструменти для протидії загрозам і демократичний контроль за діяльністю Служби.

В СБУ нагадали, що проєкт закону «Про Службу безпеки України» подано Президентом до парламенту 10 березня. Він містить системні нововведення, які дозволять українській спецслужбі перейти на якісно інший рівень у своїй діяльності.

У травні Верховна Рада розглянула законопроєкт і направила його на повторне перше читання. Наразі робота над текстом проєкту триває на базі профільного комітету ВР із залученням експертних представників міжнародних партнерів і громадського сектору.