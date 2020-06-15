Шевченківський суд продовжує обирати запобіжний захід Стерненку

Шевченківський районний суд Києва продовжив засідання з обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду знаходиться сам Стерненко і його адвокати, представники обвинувачення, а також тут багато журналістів.

Слідчий суддя у справі – Володимир Бугіль.

Обрання запобіжного заходу Сергію Стерненку / Фото: Олена Худякова та Олег Давиденко, Укрінформ

Біля суду збираються люди на підтримку Стерненка, будівля суду знаходиться під посиленою охороною правоохоронців.

Як повідомлялося, 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ Сергію Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко – активіст з Одеси, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського «Правого сектора».

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Читайте також: Суд у справі Стерненка заслухав як свідків трьох народних депутатів

Загалом у 2018 році на Стерненка в Одесі було скоєно три замахи.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через «необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції».

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.