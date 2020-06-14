Хабар у $6 мільйонів: адвокат заявив про COVID-19 в одного з підозрюваних
Про це на засіданні Вищого антикорупційного суду повідомив один з адвокатів, який захищає податківця Миколу Ільяшенка, передає Судовий репортер.
«Мені достовірно відомо, що третій фігурант, щодо якого буде в подальшому розглядатися питання про запобіжний захід… Він не був поміщений в умови ізолятора тимчасового тримання, тому що виявлено COVID-19… За матеріалами кримінального провадження, було спілкування між Ільяшенком і третім фігурантом. Можливо, зараз ми всі перебуваємо у стані, що можемо захворіти на цю хворобу… Домашня обсервація шляхом цілодобового домашнього арешту дозволить пройти відповідне лікування, обстеження на 14 діб», – розповів адвокат.
Своєю чергою прокурор висунув клопотання про взяття підозрюваного під варту.
Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву НАБУ.
У суботу очільники НАБУ та САП проінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським, яка стосується причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданий на підконтрольний Курченку "Реал-Банк".
Зокрема, Ситник поінформував, що у цій справі затримано трьох осіб, серед яких перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві та двоє довірених осіб Злочевського.