Російський політв'язень Гаврилов отримав статус біженця в Україні

Звинувачений у Росії у справі «Нового величия» Сергій Гаврилов заявив, що міграційна служба України надала йому статус біженця.

Про це він повідомив у Facebook.

«Прийнято рішення про надання мені статусу біженця в Україні... Вперше з моменту мого (а також усіх решти хлопців, які проходять у справі «Нового величия») арешту 15 березня 2018 року - я можу знову почати жити. Жити, не виживати, не тримати, чи не існувати в очікування вироку, не бігти, а жити. Жити повноцінним людським життям. Тим, якого я так довго був позбавлений», - написав Гаврилов.

Гаврилов звернувся з проханням про притулок в Україні у жовтні 2019 року.

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За версією обвинувачення, Сергій Гаврилов був «заступником голови фінансового відділу і членом верховної ради» організації «Новое величие». При цьому «фінансовим відділом» керував ймовірний провокатор із російських спецслужб Руслан Данілов.

Справа «Нового величия» - резонансний російський процес про створення в грудні 2017 року організації, члени якої визнані винними в організації екстремістського співтовариства і плануванні захоплення влади у Росії шляхом державного перевороту. На думку правозахисного центру «Меморіал», цю організацію було створено в результаті провокації російських спецслужб і всі, кого переслідують у цій справі, є політв'язнями.

Фото: Кристина Кормилицына/Коммерсантъ