Суд почав обирати запобіжний захід Стерненку

Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку по суті.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прокурор Микола Бозовуляк почав читати текст клопотання орієнтовно о 21:00.

Саме ж засідання почалося орієнтовно о 14:10, до цього тривала стадія розгляду клопотань.

Суд за цей час тричі відмовив захисту у відводі судді Володимира Бугіля, прокурора Бозовуляка, виклику в суд народних депутатів Ігоря Василіва і Гео Лероса, водночас задовольнив клопотання про виклик на засідання прокурора Андрія Радіонова, який, за даними ЗМІ, раніше відмовився підписувати підозру Стерненку.

Як повідомлялося, у Києві кілька сотень осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва підтримати активіста Стерненка.

Стерненку 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ оголосили підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Прокуратура підготувала клопотання про обрання Стерненку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського "Правого сектору".

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

Загалом у 2018-му на нього скоїли три замахи в Одесі лише за пів року.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через "необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції".

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.