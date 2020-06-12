Колишній високопосадовець “погорів” на хабарі в $6 мільйонів керівництву НАБУ та САП

Детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем хабаря у розмірі 6 мільйонів доларів керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття кримінальної справи проти нього.

Про це повідомляє НАБУ у Facebook.

«Щойно детективи НАБУ за процесуального керівництва Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади за посередництва його «правої руки», високопосадовця Управління ГУ ДПС у місті Києві та інших осіб, неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП за прийняття рішення про закриття кримінальної справи, у якій вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України», - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, вилучено 6 мільйонів доларів.

Зазначається, що на даний час детективами проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на документування неправомірних дій осіб, що надавали неправомірну вигоду. Попередньо їх дії кваліфіковані за ч.4 ст.369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі).

Фото: НАБУ