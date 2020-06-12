Порошенко у ДБР, вірусний антирекорд і Далі в Києві
Цього тижня в Україні зафіксували антирекорд з виявлення нових хворих на COVID-19 за добу (10 червня) – 689. Це, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, пояснюється нехтуванням громадянами правилами безпеки після пом'якшення карантинних заходів.
Станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу – 683 нових.
Водночас хворі продовжують долати недугу. На фото – заступник головного лікаря ОКЛ ім. Мечникова Олександр Толубаєв (праворуч) вітає пацієнта, який одужав від коронавірусу, під час виписки у Дніпрі.
Карантин карантином, а свята – за розкладом. Християни східного обряду 7 червня відзначили день Святої Трійці, або П’ятидесятницю. «Озброєні» масками та сподіванням на диво віряни прийшли на урочисті богослужіння до храмів, щоб освятити зелень та прикластися до ікон.
Трійця, або як кажуть здавна в народі – Зелені свята – після Великодня та Різдва вважається одним із найбільших свят. Відзначається завжди в неділю сьомого тижня після Великодня.
Послаблення карантину в поєднанні зі спекою спонукало українців шукати місце під сонцем біля води. Одеситам пощастило з Чорним морем під боком…
та лікувальними водами Куяльницького лиману.
Харківські відпочивальники також шукали прохолоду в місцевих водоймах,
а кияни «смажилися» на сонечку, заполонивши пляжі вздовж Дніпра.
У середу, 10 червня, п'ятий президент Петро Порошенко прибув на допит до Державного бюро розслідувань у справі про переміщення через кордон картин всесвітньо відомих художників, у якій Печерський райсуд ухвалив рішення про примусовий привід політика.
Тим часом під стінами ДБР відбувалася акція на підтримку Порошенка. Активісти тримали в руках репродукції відомих картин, на яких замість оригінальних героїв були зображені обличчя Президента Володимира Зеленського, генпрокурора Ірини Венедіктової та керівників ДБР.
А в четвер, 11 червня, фігурант іншої гучної справи активіст Сергій Стерненко прибув до Головного слідчого управління Служби безпеки України, де йому повідомили про підозру за статтями "умисне вбивство" та "незаконне носіння холодної зброї".
У п’ятницю, 12 червня, Шевченківський районний суд Києва під посиленою охороною обирає Стерненку запобіжний захід.
Як повідомлялося, увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.
Щодо фактів нападів на Стерненка здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.
Цього тижня білборди з гербом контррозвідки Служби безпеки України з’явилися біля російського посольства в Києві та консульств в Одесі й Львові, а у Харкові – відповідний мурал. У відомстві це назвали «привітом від СБУ до так званого «Дня РФ».
У Києві відкрилася виставка гравюр Сальвадора Далі «Пустотливі сни Пантагрюеля». Роботи художник створив за мотивами роману «Гаргантюа і Пантагрюель» французького письменника Франсуа Рабле. Це серія Далі, у якій елементи його робіт, написаних раніше, доповнюють гравюри про людські пороки.
Чергове обрушення в Одесі. У середу, 10 червня, о 03 год 09 хв на вул. Ясна, 10 сталося обрушення частини чотириповерхового житлового будинку 1912 року забудови, внаслідок чого частково пошкоджено 5 квартир, у яких проживало 9 осіб.
Загалом у будинку перебувало 24 мешканці, які самостійно залишили пошкоджену будівлю. Фактично ж у ньому мешкала 41 особа, з яких 11 розміщено в санаторії «Мрія» та 30 перебувають у родичів.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Учасник 1-го етапу змагань на позашляховиках та квадроциклах Ovis XDrive RFC Challenge у Харкові.
Люди у черзі на зупинці громадського транспорту в Києві.
Чоловік у масці із застібкою-блискавкою їде в столичній маршрутці.
Хлопці грають у футбол у селі Головецько на Львівщині.
Люди на залізничному вокзалі станції "Дніпро-Головний".
Гелікоптер під час льотної практики курсантів Харківського університету внутрішніх справ.
У Мистецькому Арсеналі відкрилася виставка "Відбиток. Українська друкована графіка ХХ-ХХІ століть".
Жінка у вікні колишньої будівлі монастиря бернардинів у Збаражі на Тернопільщині.
Дівчина їсть полуницю під час збирання ягід на полі в селі Юрківка на Запоріжжі.
Ліріодендрон тюльпановий квітне в Ужгороді.
Метелик на квітці на Жеваховій горі в Одесі.
Волошки на полі у Вишгородському районі на Київщині.
Лелека на гнізді в селі Юрківка на Запоріжжі.
Бджоли на пасіці Михайла Орната в смт Більшівці на Івано-Франківщині.
Павич у Подільському зоопарку у Вінниці.
Лама з дитинчам у Подільському зоопарку у Вінниці.
Каченя в Подільському зоопарку у Вінниці.
Гімалайський ведмідь з ведмежам у Подільському зоопарку у Вінниці.
Бабка у смт Седнів на Чернігівщині.
Колоски ячменю на полі в селі Дитятин на Івано-Франківщині.