Порошенко у ДБР, вірусний антирекорд і Далі в Києві

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Микола М'якшиков

Цього тижня в Україні зафіксували антирекорд з виявлення нових хворих на COVID-19 за добу (10 червня) – 689. Це, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, пояснюється нехтуванням громадянами правилами безпеки після пом'якшення карантинних заходів.

Станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу – 683 нових.

Водночас хворі продовжують долати недугу. На фото – заступник головного лікаря ОКЛ ім. Мечникова Олександр Толубаєв (праворуч) вітає пацієнта, який одужав від коронавірусу, під час виписки у Дніпрі.

Фото: Геннадій Мінченко

Карантин карантином, а свята – за розкладом. Християни східного обряду 7 червня відзначили день Святої Трійці, або П’ятидесятницю. «Озброєні» масками та сподіванням на диво віряни прийшли на урочисті богослужіння до храмів, щоб освятити зелень та прикластися до ікон.

Трійця, або як кажуть здавна в народі – Зелені свята – після Великодня та Різдва вважається одним із найбільших свят. Відзначається завжди в неділю сьомого тижня після Великодня.

Фото: Юлій Зозуля

Послаблення карантину в поєднанні зі спекою спонукало українців шукати місце під сонцем біля води. Одеситам пощастило з Чорним морем під боком…

Фото: Юлій Зозуля

та лікувальними водами Куяльницького лиману.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Харківські відпочивальники також шукали прохолоду в місцевих водоймах,

Фото: Євген Котенко

а кияни «смажилися» на сонечку, заполонивши пляжі вздовж Дніпра.

Фото: Павло Багмут

У середу, 10 червня, п'ятий президент Петро Порошенко прибув на допит до Державного бюро розслідувань у справі про переміщення через кордон картин всесвітньо відомих художників, у якій Печерський райсуд ухвалив рішення про примусовий привід політика.

Фото: Павло Багмут

Тим часом під стінами ДБР відбувалася акція на підтримку Порошенка. Активісти тримали в руках репродукції відомих картин, на яких замість оригінальних героїв були зображені обличчя Президента Володимира Зеленського, генпрокурора Ірини Венедіктової та керівників ДБР.

Фото: Олена Худякова

А в четвер, 11 червня, фігурант іншої гучної справи активіст Сергій Стерненко прибув до Головного слідчого управління Служби безпеки України, де йому повідомили про підозру за статтями "умисне вбивство" та "незаконне носіння холодної зброї".

У п’ятницю, 12 червня, Шевченківський районний суд Києва під посиленою охороною обирає Стерненку запобіжний захід.

Як повідомлялося, увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Цього тижня білборди з гербом контррозвідки Служби безпеки України з’явилися біля російського посольства в Києві та консульств в Одесі й Львові, а у Харкові – відповідний мурал. У відомстві це назвали «привітом від СБУ до так званого «Дня РФ».

Фото: Євген Котенко

У Києві відкрилася виставка гравюр Сальвадора Далі «Пустотливі сни Пантагрюеля». Роботи художник створив за мотивами роману «Гаргантюа і Пантагрюель» французького письменника Франсуа Рабле. Це серія Далі, у якій елементи його робіт, написаних раніше, доповнюють гравюри про людські пороки.

Фото: Юлій Зозуля

Чергове обрушення в Одесі. У середу, 10 червня, о 03 год 09 хв на вул. Ясна, 10 сталося обрушення частини чотириповерхового житлового будинку 1912 року забудови, внаслідок чого частково пошкоджено 5 квартир, у яких проживало 9 осіб.

Загалом у будинку перебувало 24 мешканці, які самостійно залишили пошкоджену будівлю. Фактично ж у ньому мешкала 41 особа, з яких 11 розміщено в санаторії «Мрія» та 30 перебувають у родичів.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Учасник 1-го етапу змагань на позашляховиках та квадроциклах Ovis XDrive RFC Challenge у Харкові.

Фото: Юлія Овсяннікова

Люди у черзі на зупинці громадського транспорту в Києві.

Фото: Юлія Овсяннікова

Чоловік у масці із застібкою-блискавкою їде в столичній маршрутці.

Фото: Володимир Тарасов

Хлопці грають у футбол у селі Головецько на Львівщині.

Фото: Микола М'якшиков

Люди на залізничному вокзалі станції "Дніпро-Головний".

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Гелікоптер під час льотної практики курсантів Харківського університету внутрішніх справ.

Фото: Євген Котенко

У Мистецькому Арсеналі відкрилася виставка "Відбиток. Українська друкована графіка ХХ-ХХІ століть".

Фото: Олег Снітовський

Жінка у вікні колишньої будівлі монастиря бернардинів у Збаражі на Тернопільщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Дівчина їсть полуницю під час збирання ягід на полі в селі Юрківка на Запоріжжі.

Фото: Сергій Гудак

Ліріодендрон тюльпановий квітне в Ужгороді.

Фото: Юлій Зозуля

Метелик на квітці на Жеваховій горі в Одесі.

Фото: Олена Худякова

Волошки на полі у Вишгородському районі на Київщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Лелека на гнізді в селі Юрківка на Запоріжжі.

Фото: Юрій Рильчук

Бджоли на пасіці Михайла Орната в смт Більшівці на Івано-Франківщині.

Фото: Олександр Лапін

Павич у Подільському зоопарку у Вінниці.

Фото: Олександр Лапін

Лама з дитинчам у Подільському зоопарку у Вінниці.

Фото: Олександр Лапін

Каченя в Подільському зоопарку у Вінниці.

Фото: Олександр Лапін

Гімалайський ведмідь з ведмежам у Подільському зоопарку у Вінниці.

Фото: Віктор Кошмал

Бабка у смт Седнів на Чернігівщині.

Фото: Юрій Рильчук

Колоски ячменю на полі в селі Дитятин на Івано-Франківщині.