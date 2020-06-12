Хворим на COVID-19 медикам передбачені виплати до 630 тисяч гривень - Степанов

Медичним працівникам, які захворіли на COVID-19, передбачені виплати до 630 тис. грн.

Про це на брифінгу 12 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми кажемо про конкретні виплати, то якщо є професійне захворювання медичного працівника від коронавірусу, то виплати його до 630 тис. грн в залежності від ступеня втрати працездатності, або якщо була встановлена інвалідність. Також передбачені кошти, які виплачуються сім'ям загиблих медпрацівників. Вони складають 1 млн 576 тис. грн", - сказав Степанов.

Він зазначив, що урядом було прийнято рішення щодо виділення додаткових коштів у Фонд соціального страхування. Ця сума коштів становить 2 млрд 278 млн грн. За його словами, в тому числі ці кошти були передбачені на виплати медичним працівникам, які захворіли на коронавірус.

"Окрім того, COVID-19 був внесений до переліку професійних хвороб. Отже, це те питання, яким опікуються Міністерство соціальної політики, і безпосередньо фонд соціального страхування", - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня Кабінет міністрів підтримав виділення з Фонду боротьби з COVID-19 2,2 млрд грн для Фонду соціального страхування на виплати медикам.

За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 471,1 млн грн будуть спрямовані на виплати матеріального забезпечення та страхових виплат, зокрема одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від COVID-19. Ще 1,8 млрд грн передбачені для виплат матеріального забезпечення.

Станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки захворювання на COVID-19, за добу зафіксовано 683 нових випадки. Від COVID-19 за весь час епідемії померли 870 людей, одужали 13 567.