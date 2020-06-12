Медведчук має частку в телеканалах "1+1" і "ТЕТ" ще з 2012 року — адвокат

Через ланцюжок компаній Віктор Медведчук володіє часткою у телеканалах ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" та ПрАТ "ТК "ТЕТ" ще з 2012 року, а з 2016 це право власності перейшло до його дружини, телеведучої Оксани Марченко.

Про це повідомили у пресслужбі ОПЗЖ із посиланням на адвоката політика, Ігоря Кириленка.

"Ще у 2012 році Віктор Медведчук через низку компаній став власником 33,33% акцій компанії Bolvik Ventures LTD, а з 2016 року – його дружина Оксана Марченко... Виходячи з викладеного, Оксана Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу «1+1» і 8,17% акцій телеканалу "ТЕТ"", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Радіо Свобода із посиланням на журналістів програми “Схеми: корупція в деталях” повідомили, що голова політради партії “Опозиційна платформа – За життя” і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».

У пресслужбі "1+1" на прохання видання «Детектор медіа» прокоментувати стосунок до власності каналу Медведчука зазначили: "Ми наразі не можемо коментувати цю інформацію, оскільки для нас вона теж є новою. Юристи медіагрупи направили відповідні запити до компаній, які входять до структури власності телеканалу, й очікуємо відповідь".