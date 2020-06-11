Радбезу радять посилити біозахист країни

Робоча група на чолі із заступником секретаря РНБО України Олексієм Соловйовим обговорила стан лабораторій, що працюють зі збудниками різних груп патогенності, проводять бактеріологічні, серологічні та інші дослідження, а також запропонувала заходи щодо забезпечення біологічної безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

«Робоча група для комплексного аналізу поводження з особливо небезпечними патогенами в Україні рекомендує Апарату Ради національної безпеки і оборони України звернутися до Кабінету міністрів України із пропозицією щодо позапланової перевірки діяльності установ мікробіологічного профілю та стану їх захищеності», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, члени робочої групи заслухали й обговорили інформацію стосовно доцільності створення єдиного загального реєстру лабораторій, що працюють зі збудниками різних груп патогенності, та проводять бактеріологічні, серологічні та санітарно-мікробіологічні дослідження харчових продуктів та об’єктів навколишнього середовища. Також було обговорено питання щодо створення реєстру лабораторій, які працюють з особливо небезпечними патогенами, та реєстру штамів особливо небезпечних мікроорганізмів з метою запобігання їх незаконному та несанкціонованому використанню, а також виявлення загроз національним інтересам і національній безпеці України.

За словами Соловйова, пандемія коронавірусної інфекції продемонструвала вразливість сучасного суспільства перед вірусними інфекціями та потенціал їх використання як біологічної зброї для здійснення масштабних терористичних актів. Тож на його думку, необхідно посилити заходи щодо забезпечення біологічної безпеки України. Передусім йдеться про «термінове оновлення» нормативно-правової бази у сфері здійснення біозахисту, яка має бути гармонізована із міжнародними стандартами, а також інвентаризація діяльності установ мікробіологічного профілю та стану їх захищеності.

«Нам необхідна загальна державна система індикації біологічних патогенних агентів, порядок оперативного реагування на них та дієві механізми реагування всіх державних структур на надзвичайні ситуації, пов’язані із патогенами», - цитує Соловйова пресслужба.

Робоча група, до складу якої увійшли вчені-епідеміологи, мікробіологи, інфекціоністи та ін. надала Апаратові РНБО України низку рекомендацій щодо необхідності вжиття заходів до забезпечення біобезпеки України.