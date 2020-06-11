СБУ закликає не їхати до Росії, щоб не завербувала ФСБ

Служба безпеки України продовжує фіксувати спроби вербування наших співвітчизників спецслужбами Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Контррозвідка Служби безпеки України продовжує фіксувати спроби вербування наших співвітчизників спецслужбами Росії. Особливий інтерес для росіян становлять військові, співробітники стратегічних воєнних підприємств, громадяни, які мають доступ до державних секретів у сфері безпеки та оборони. Нерідко ці «пропозиції» поєднуються із фальсифікацією кримінальних справ, шантажем та вимаганням грошей”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Службі, саме такі методи переконання представники ворожої спецслужби застосували до менеджера однієї зі столичних компаній у сфері поставок і ремонту комплектуючих для військової та цивільної авіації. Під час повернення з відрядження у міжнародному аеропорту Волгоградської області його затримали співробітники ФСБ РФ. Представники російської спецслужби звинуватили киянина у незаконних поставках військової техніки для ЗСУ, підтримці націонал-фашистського руху та підриві обороноздатності Росії. Аби уникнути покарання за вигадані злочини, йому запропонували конфіденційну співпрацю – він мав збирати та передавати ворогу інформацію про військові поставки для української армії.

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Згодом на електронну пошту чоловіка надійшов лист із повідомленням, що в Росії його оголошено у розшук начебто через контрабанду комплектуючих до винищувачів. І тепер, щоб владнати ситуацію, українець має співпрацювати з ФСБ.

Такі випадки є типовими. Тож СБУ вкотре закликає громадян бути пильними та уважними і за можливості уникати поїздок до Росії, на тимчасово непідконтрольні території Донбасу та до Криму. Нагадуємо, що державна зрада карається позбавленням волі на строк до 15 років. Водночас від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які не вчинили жодних дій на шкоду державній безпеці і добровільно повідомили правоохоронцям про обставини вербування.

Фото: СБУ