За добу на COVID-19 захворіли 65 медиків і 19 дітей

В Україні на COVID-19 захворіло вже 5249 медичних працівників та 2092 дитини.

Про це на брифінгу 11 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 29 070 людей, з них 2092 дитини і 5249 медпрацівників”, - сказав Степанов.

Він уточнив, що за добу підтверджено зараження коронавірусом у 65 медпрацівників та 19 дітей.

Міністр поінформував, що за минулу добу було проведено 18 692 тести на визначення COVID-19, з яких 10 569 методом ПЛР та 8123 ІФА-тести.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 11 червня в Україні 29 070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13 141 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 689 нових випадків, і це найбільше з початку реєстрації захворювання на COVID-19 на території України.