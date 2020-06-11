За добу на COVID-19 захворіли 65 медиків і 19 дітей
Про це на брифінгу 11 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 29 070 людей, з них 2092 дитини і 5249 медпрацівників”, - сказав Степанов.
Він уточнив, що за добу підтверджено зараження коронавірусом у 65 медпрацівників та 19 дітей.
Міністр поінформував, що за минулу добу було проведено 18 692 тести на визначення COVID-19, з яких 10 569 методом ПЛР та 8123 ІФА-тести.
Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 11 червня в Україні 29 070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13 141 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 689 нових випадків, і це найбільше з початку реєстрації захворювання на COVID-19 на території України.