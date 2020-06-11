При в'їзді в Україну іноземці обов’язково повинні мати страховий поліс – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я наполягатиме, щоб після відновлення авіасполучення обов'язковою умовою для іноземців при в'їзді в Україну була наявність страхового полісу.

Про це на брифінгу 11 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми можемо наголосити, що в обов'язковому порядку в людини має бути страховий поліс при в'їзді в Україну, я маю на увазі іноземців. Ми пропонуватимемо, щоб це було обов'язковою умовою", - сказав Степанов.

Він зазначив, що наразі продумано робити червону і зелену зони з країнами, з якими буде відновлено авіасполучення. За його словами, червона зона це будуть ті країни, у яких епідеміологічна ситуація гірша, ніж в Україні, а зелена зона - де вона краща.

"Залежно від цього буде пропонуватися прибуття і подальші дії щодо тієї чи іншої людини, яка прибула з країни. Зелена зона не передбачає обсервацію, самоізоляцію. Якщо червона зона - то передбачатиме", - сказав очільник МОЗ.

Степанов додав, що наразі підвищення кількості захворюваності спостерігається не тільки в Україні, а й в інших європейських країнах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, за добу - 689 нових.