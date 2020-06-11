Двох організаторів незаконного "референдуму ДНР" засудили до 5 років ув’язнення

Суд підтримав доводи прокуратури та засудив двох жителів до 5 років позбавлення волі за проведення незаконного референдуму щодо визначення самостійності так званої "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

"Донецький апеляційний суд підтримав обґрунтовані доводи прокуратури Донецької області та засудив двох мешканців с. Щурове Лиманського району до 5 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Суд встановив, що 11 травня 2014 року жінка та чоловік, обіймаючи посади голови та заступника голови дільничної виборчої комісії, організували проведення незаконного референдуму щодо визначення самостійності так званої «ДНР» у приміщенні одного з кафе с. Щурове Лиманского району.

У лютому 2020 року Краснолиманським міським судом вказаних осіб визнано винними у вчиненні злочину та засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки. Не погодившись із вказаним вироком, прокуратура оскаржила його в апеляційній інстанції.

За даними прокуратури, упродовж травня 2020 року за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. ч. 1,2 ст. 110 ККУ) до кримінальної відповідальності притягнуто 14 осіб, з яких 2 депутати.