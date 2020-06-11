Двох організаторів незаконного "референдуму ДНР" засудили до 5 років ув’язнення
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.
"Донецький апеляційний суд підтримав обґрунтовані доводи прокуратури Донецької області та засудив двох мешканців с. Щурове Лиманського району до 5 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Суд встановив, що 11 травня 2014 року жінка та чоловік, обіймаючи посади голови та заступника голови дільничної виборчої комісії, організували проведення незаконного референдуму щодо визначення самостійності так званої «ДНР» у приміщенні одного з кафе с. Щурове Лиманского району.
У лютому 2020 року Краснолиманським міським судом вказаних осіб визнано винними у вчиненні злочину та засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки. Не погодившись із вказаним вироком, прокуратура оскаржила його в апеляційній інстанції.
За даними прокуратури, упродовж травня 2020 року за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. ч. 1,2 ст. 110 ККУ) до кримінальної відповідальності притягнуто 14 осіб, з яких 2 депутати.