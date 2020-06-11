Уряд схвалив призначення довічних стипендій 27 учасникам бойових дій у Другій світовій
Таке рішення ухвалено на засіданні уряду 10 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначено у пояснювальній записці до проєкту постанови, документом передбачається призначити довічні державні стипендії двадцяти семи учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років із тринадцяти регіонів України, які зробили вагомий внесок у розбудову Української держави.
У документі вказується, що указом Президента України від 17 травня 2000 року № 689 "Про заснування довічних державних стипендій для учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років" (зі змінами) засновано довічні державні стипендії, що виплачуються особам, які мають визначні заслуги та зробили вагомий внесок у розбудову Української держави в розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру одержуваної заробітної плати, пенсії або грошового утримання.
Державним бюджетом України щороку передбачено кошти на 100 довічних державних стипендій.
Як повідомлялося, згідно з законом "Про Державний бюджет України на 2020 рік" розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, із 1 січня становить 1638 грн, із 1 липня складе 1712 грн, а з 1 грудня - 1769 грн.