Уряд схвалив призначення довічних стипендій 27 учасникам бойових дій у Другій світовій

Кабінет міністрів схвалив проєкт указу Президента України "Про призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років".

Таке рішення ухвалено на засіданні уряду 10 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначено у пояснювальній записці до проєкту постанови, документом передбачається призначити довічні державні стипендії двадцяти семи учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років із тринадцяти регіонів України, які зробили вагомий внесок у розбудову Української держави.

У документі вказується, що указом Президента України від 17 травня 2000 року № 689 "Про заснування довічних державних стипендій для учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років" (зі змінами) засновано довічні державні стипендії, що виплачуються особам, які мають визначні заслуги та зробили вагомий внесок у розбудову Української держави в розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру одержуваної заробітної плати, пенсії або грошового утримання.

Читайте також: Зеленський призначив стипендії для 31 спортсмена та 13 тренерів

Державним бюджетом України щороку передбачено кошти на 100 довічних державних стипендій.

Як повідомлялося, згідно з законом "Про Державний бюджет України на 2020 рік" розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, із 1 січня становить 1638 грн, із 1 липня складе 1712 грн, а з 1 грудня - 1769 грн.