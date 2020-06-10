Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Кузьменко

Київський апеляційний суд почав розгляд апеляційної скарги захисту підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікаря і волонтера Юлії Кузьменко на продовження строку тримання її під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі суддя зачитала текст апеляційної скарги, виступають її захисники.

Сама Кузьменко сидить поруч із своїми адвокатами.

Як повідомляв Укрінформ, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.