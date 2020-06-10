Після реформи СБУ має зберегти дієві інструменти для протидії корупції - Пунь

Після реформи Служба безпеки України має зберегти дієві інструменти для протидії корупції, яка часто використовується як елемент гібридної війни проти України.

Таку думку висловив заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь, йдеться на сайті Служби.

«Корупція – це, зокрема, одна із загроз національній безпеці та елемент гібридної війни проти України. Адже російські спецслужби (і не лише вони) цілком здатні використовувати корупційні інструменти у своїх цілях», – підкреслив Пунь.

Він навів приклад, коли з боку РФ були активні спроби реалізувати проєкт «м’якої федералізації» у нашій країні. У межах цього проєкту планувалося підкуповувати депутатів місцевих рад для ухвалення рішень про економічну автономію територій.

За словами Пуня, протидія таким проявам має носити комплексний характер, а СБУ – застосовувати методи спецслужб: «Така робота дуже глибока й тонка. І це, однозначно, парафія Служби безпеки. Бо на перший план виходить, власне, не стільки корупційне правопорушення, як розвідувально-підривна діяльність».

Тож, на переконання Пуня, розслідуванням корупційних злочинів, дійсно, повинні займатися антикорупційні органи, але ті питання, що стосуються державної безпеки, слід залишити у компетенції Служби. При цьому має існувати конструктивна кооперація між СБУ та антикорупційними органами.

Як повідомлялося, проєкт закону «Про Службу безпеки України» подано Президентом до парламенту 10 березня. Він містить системні нововведення, які дозволять українській спецслужбі перейти на якісно інший рівень у своїй діяльності.

У травні Верховна Рада розглянула проєкт закону і направила на повторне перше читання у комітетах. Наразі робота над текстом проєкту триває на базі профільного комітету ВР із залученням експертних представників міжнародних партнерів та громадського сектору.

Фото: СБУ