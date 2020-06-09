SkyUp позивається до "1+1" через недостовірну інформацію про рейси

Авіакомпанія SkyUp Airlines спрямувала 1 червня позовну заяву до Господарського суду м. Києва проти телеканалу «1+1» з вимогою спростувати недостовірну інформацію, надану у випуску програми «Гроші» від 23 березня 2020 року.

Про це йдеться у пресрелізі, який є у розпорядженні Укрінформу.

«У програмі, зокрема, йдеться про спеціальні рейси для повернення українців додому, що здійснювалися авіакомпанією SkyUp у березні 2020 року після введення карантинних обмежень та скасування пасажирських авіаперевезень. Під час сюжету про затримку рейсу Варшава – Київ автори програми кілька разів заявляють, що авіакомпанія нібито отримала компенсацію з державного бюджету за виконання евакуаційних рейсів, зокрема за рейс Варшава - Київ, змушуючи при цьому пасажирів купувати квитки власним коштом. Подана інформація не лише не відповідає дійсності, а й серйозно шкодить діловій репутації компанії», - повідомляється щодо предмету позову.

Водночас наголошується, що треба розуміти різницю між евакуаційними та спеціальними комерційними рейсами, які під час карантину виконала авіакомпанія. «Евакуаційними були лише два рейси – з Вуханя у лютому та Венеції у березні. Вони були виконані на замовлення держави і передбачали їхню компенсацію з бюджету. Для пасажирів переліт був безкоштовним. Решта рейсів, в тому числі і Варшава – Київ, про який ідеться у сюжеті, організовувалися авіакомпанією на нерегулярній комерційній основі, щоб забезпечити повернення в Україну тих громадян, які не встигли цього зробити до заборони авіасполучення. Квитки на рейси оплачувалися пасажирами самостійно, а про компенсацію від держави мова взагалі не йшла», - зазначили в авіакомпанії.

У SkyUp Airlines уточнили, що тариф був єдиним для всіх і формувався з розрахунку односторонньої завантаженості літака, з урахуванням багажу та інших чинників. Про формування вартості квитка на спеціальних рейсах детально повідомлялося на сайті авіакомпанії, аби уникнути маніпуляцій.

Зазначається, що спочатку юристи авіакомпанії скерували адвокатські запити до Міністерства інфраструктури та Міністерства фінансів України, щоб підтвердити, що фінансування авіакомпанії за рахунок державних грошових коштів на виконання спецрейсу Київ – Варшава та Варшава – Київ 22 та 23 березня 2020 року не здійснювалося.

«Документ також містив запит, чи зверталися до цих міністерств представники телеканалу «1+1» за роз’ясненнями стосовно факту державного фінансування цих рейсів. Виявилося, що звернень за таким коментарем від телеканалу «1+1» міністерства не отримували і жодної подібної інформації не надавали», - поінформували в авіакомпанії.

У цьому зв'язку наголошується, що заяви авторів сюжету ґрунтуються на неперевірених фактах. Тож авіакомпанія SkyUp Airlines подала позов до Господарського суду м. Києва проти телеканалу «1+1» про захист честі, гідності і ділової репутації з вимогою спростувати недостовірну інформацію тим самим шляхом, яким її було розповсюджено.

Укрінформ звернувся до телеканалу «1+1» з проханням прокоментувати ситуацію.