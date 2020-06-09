Справа про держзраду: генерала СБУ Шайтанова залишили під арештом

Київський апеляційний суд у вівторок залишив під вартою генерал-майора Служби безпеки України, якого підозрюють у державній зраді та пособництві у замаху на терористичний акт.

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

"9 червня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 квітня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України та застосовано щодо підозрюваного Ш. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12 червня 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 квітня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Як повідомляв Укрінформ, Шевченківський районний суд Києва 4 червня продовжив досудове розслідування у справі генерала-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та підготовці терактів.

Контррозвідка Служби безпеки України 14 квітня затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за підозрою у державній зраді і скоєнні терористичних актів.

За версією слідства, він, зокрема, планував за завданням російських спецслужб вбивство добровольця Адама Осмаєва.

15 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.