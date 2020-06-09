Справи Майдану: двох ексберкутівців підозрюють у фальсифікації доказів

Повідомлено про підозру двом колишнім працівникам спецпідрозділу «Беркут» ГУ МВС України в Дніпропетровській області у фальсифікації доказів проти учасника «Євромайдану».

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру двом колишнім працівникам спецпідрозділу «Беркут» ГУ МВС України в Дніпропетровській області у фальсифікації доказів проти учасника «Євромайдану»», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваним інкриміновано незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, а також надання завідомо неправдивого показання свідка, поєднаного із штучним створенням доказів обвинувачення у вчиненні особливо тяжкого злочину (ст. 340, ч. 2 ст. 384 КК України).

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Як встановлено слідством, 21 січня 2014 року на вул. Грушевського у м. Києві працівниками спецпідрозділу «Беркут» затримано громадянина за начебто участь у масових заворушеннях в порядку ст. 208 КПК України. У подальшому його було доставлено до одного із столичних райвідділів міліції. Наступного дня міліціонери «Беркуту» дали слідчому показання про те, що затриманий брав активну участь у масових заворушеннях зі знищенням майна. На підставі цих неправдивих показань затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 294 КК України та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.