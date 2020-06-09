Справи Майдану: двох ексберкутівців підозрюють у фальсифікації доказів
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
“За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру двом колишнім працівникам спецпідрозділу «Беркут» ГУ МВС України в Дніпропетровській області у фальсифікації доказів проти учасника «Євромайдану»», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підозрюваним інкриміновано незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, а також надання завідомо неправдивого показання свідка, поєднаного із штучним створенням доказів обвинувачення у вчиненні особливо тяжкого злочину (ст. 340, ч. 2 ст. 384 КК України).
Як встановлено слідством, 21 січня 2014 року на вул. Грушевського у м. Києві працівниками спецпідрозділу «Беркут» затримано громадянина за начебто участь у масових заворушеннях в порядку ст. 208 КПК України. У подальшому його було доставлено до одного із столичних райвідділів міліції. Наступного дня міліціонери «Беркуту» дали слідчому показання про те, що затриманий брав активну участь у масових заворушеннях зі знищенням майна. На підставі цих неправдивих показань затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 294 КК України та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.